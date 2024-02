Vasco Rossi non usa mezzi termini: “Ho già vissuto troppo per i miei gusti”

0 SHARES Condividi Tweet

Vasco Rossi, in un’intervista intima con Il venerdì di Repubblica, racconta la sua vita, il matrimonio con Laura e il suo rapporto con la droga

Vasco rossi e l’amore per la moglie Laura

Vasco Rossi ha condiviso dettagli intimi della sua relazione con la moglie Laura Schmidt in una recente intervista a Il venerdì di Repubblica. “La Laura la conosco dall’estate dell’86, quando Massimino Riva una sera arriva a casa mia a Riccione portando con sue tre amiche molto carine, ma completamente fuori di testa, con delle minigonne della madonna”, racconta Rossi. L’incontro con Laura, che allora aveva 17 anni, si è evoluto in un amore duraturo. Il rocker sottolinea che si è innamorato di lei perché ha visto in lui l’uomo e non la rockstar. Nonostante siano insieme da molti anni, hanno deciso di sposarsi solo nel 2012 e vivono in camere separate. “Uno se può deve cercare di essere il più libero possibile […]. Quando vuoi fare l’amore lo fai, non cambia niente”, spiega Rossi.

Il segreto di una relazione duratura

Vasco Rossi parla della sua relazione con Laura come di un legame che si è mantenuto vivo nel tempo. Già padre di due figli, Lorenzo e Davide, dall’unione con Laura è nato il terzo figlio, Luca. La decisione di vivere in camere separate ha contribuito a mantenere viva la loro relazione. “Dopo sei, sette anni che vivevamo insieme le ho proposto di fare delle camere separate”, dice Vasco. Sottolinea inoltre di non aver mai tradito Laura: “Con la testa mai. Secondo me il tradimento è solo quello. Da quando l’ho conosciuta ho amato solo lei”.

Vasco Rossi: droga e pensieri sulla morte

Nell’intervista, Vasco Rossi affronta anche il delicato tema della droga e il suo pensiero sulla morte. “Ho avuto dei momenti di crisi tremendi. Non che io oggi voglia morire. Però sinceramente ho già vissuto parecchio per i miei gusti e per quello che pensavo”, confessa. Parla del suo rapporto passato con le anfetamine e come sia riuscito a disintossicarsi da solo. “L’eroina non l’ho mai toccata, tutti pensano il contrario e io ogni tanto vorrei scriverlo sui social ma poi preferisco evitare il casino”, afferma Vasco. Questo argomento ha influenzato anche il suo rapporto con i figli, in particolare con Luca. “Quando gli facevo il discorso sulle droghe lui mi guardava e rideva. ‘Papà, tu sei Vasco Rossi'”, ricorda.