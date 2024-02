C’è posta per te, Raoul Bova emozionatissimo per la storia di Sandro e Luciana: “Vostro figlio è una stella”

0 SHARES Condividi Tweet

Raoul Bova si è commosso per la toccante storia di Sandro e Luciana a “C’è Posta per te”, dove ha sorpreso Luciana su richiesta del marito, che voleva ringraziarla per il suo sostegno durante la malattia del loro figlio.

La lettera di Sandro a Luciana

Nella puntata di ieri, sabato 3 febbraio di “C’è Posta per te”, Raoul Bova è stato il protagonista di un momento molto emotivo. Sandro ha voluto fare una sorpresa a sua moglie Luciana, per ringraziarla di essere stata il pilastro della famiglia durante la difficile malattia del loro figlio Amedeo, scomparso a soli 15 anni. Sandro ha espresso il suo rimpianto per non essere stato sufficientemente forte in quel periodo e ha voluto rendere omaggio alla pazienza e al calore di Luciana, che ha sostenuto la famiglia in un momento di grande dolore. La loro storia d’amore, iniziata alle scuole medie, è stata segnata dalla perdita, ma anche dalla forza e dall’amore reciproco.

Il regalo di Raoul Bova per Luciana

Raoul Bova, commosso dalla loro storia, ha incontrato Luciana e ha condiviso le sue emozioni: “Mi ha toccato molto la vostra storia. Ho capito anche la debolezza di Sandro, le sue difficoltà a comprendere quello che stava succedendo. Noi uomini spesso non abbiamo la vostra stessa forza nell’affrontare certe cose. Ha trasformato la sua rabbia in amore”. L’attore ha poi fatto due regali a Luciana: una collana di grande valore simbolico e un viaggio in Polinesia con Sandro, un sogno che la coppia aveva da tempo. Bova ha poi aggiunto: “Amedeo era un appassionato di stelle e mi è venuta in mente l’idea di una stella. La parola significa desiderio in latino, in questo momento credo che vostro figlio sia una di quelle. Voi potete aiutare tante persone e questo è un dono”. La coppia si è riunita in un abbraccio carico di emozione, con Sandro che ha promesso di rialzarsi e ricominciare a vivere insieme a sua moglie.