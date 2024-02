Ragazza di 17 anni non vuole essere disturbata mentre studia e accoltella il fratello più piccolo che gioca alla play, ragazzino gravissimo

0 SHARES Condividi Tweet

A Favara, provincia di Agrigento, un grave episodio di violenza familiare vede una ragazza di 17 anni accoltellare il fratello di 16 anni.

Grave episodio di violenza in famiglia

Un terribile episodio di violenza ha sconvolto la comunità di Favara, in provincia di Agrigento. Una ragazza di 17 anni ha accoltellato alla schiena il suo fratellino di 16 anni, a seguito di una lite scoppiata tra i due. L’accoltellamento è avvenuto in un’abitazione nella periferia di Favara. Questo drammatico evento ha portato all’arresto e alla denuncia della ragazza alla Procura del tribunale per i minorenni di Palermo, con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Dettagli dell’accaduto

Le informazioni riportate dai media locali descrivono una situazione di tensione familiare crescente. La ragazza, intenta a studiare, si è trovata disturbata dal rumore prodotto dal fratello minore, intento a giocare con una console di gioco. Questa situazione ha portato a un’escalation che ha visto la ragazza, esasperata, afferrare un coltello da cucina e accoltellare il fratello alla schiena. La gravità dell’accaduto è evidenziata dal fatto che il colpo ha raggiunto una zona critica vicino a cuore e polmone.

Condizioni del fratello e conseguenze legali

Il ragazzo ferito è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, con una prognosi riservata. La situazione è estremamente grave, considerando la giovane età delle persone coinvolte e la natura violenta dell’evento. Le autorità stanno procedendo con le indagini per fare piena luce sull’accaduto, mentre la comunità di Favara è sconvolta da questa tragedia familiare.