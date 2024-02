“Jannik Sinner ha rifiutato Sanremo e ha fatto bene”, chi ha pronunciato questa frase

0 SHARES Condividi Tweet

Sinner, fresco vincitore degli Australian Open, ha rifiutato l’invito di Amadeus a partecipare a Sanremo, privilegiando la sua preparazione tennistica

Sinner sceglie il tennis su Sanremo

Jannik Sinner ha optato per il lavoro e la preparazione ai tornei di tennis, rifiutando l’invito di Amadeus a partecipare al Festival di Sanremo. Questa decisione è arrivata dopo una trionfale prestazione agli Australian Open, dove Sinner ha mostrato la sua dedizione e il suo impegno nel tennis. La scelta di concentrarsi esclusivamente sulla sua carriera sportiva, anziché partecipare a un evento mediatico come Sanremo, rispecchia la priorità di Sinner per il suo percorso professionale.

Fabio della Vida e la decisione indipendente di Sinner

In un’intervista concessa a Fanpage.it, Fabio Della Vida, Global Head of Recruitment and Development della StarWing Sports, ha discusso la decisione di Sinner. Della Vida ha enfatizzato che la scelta di non partecipare a Sanremo è stata presa da Sinner in modo completamente autonomo, senza alcuna pressione o influenza da parte della StarWing Sports, l’agenzia che cura gli interessi del tennista. “Sanremo? Nessuna ingerenza dell’agenzia, l’ha deciso lui e ha fatto benissimo secondo me”, ha dichiarato Della Vida, sottolineando la correttezza della decisione presa dal tennista.

Una mentalità decisa e indipendente

La decisione di Sinner di declinare l’invito a Sanremo è solo un esempio della sua mentalità forte e indipendente. Della Vida ha illustrato come Sinner, pur essendo aperto ai consigli, preferisca prendere decisioni in modo autonomo, un tratto fondamentale per la sua crescita sia come atleta che come individuo. “Lui è uno che le decisioni le prende in prima persona, ed è importantissimo. Ascolta tutti, ma decide lui”, ha affermato Della Vida. Questo approccio riflette non solo la dedizione di Sinner al suo sport, ma anche la sua capacità di bilanciare consigli e autonomia decisionale.