Sanremo: lite furibonda tra lo staff di Annalisa e quello di Alessandra Amoroso

0 SHARES Condividi Tweet

Dietro le quinte del Festival di Sanremo, si è verificato un acceso scontro tra lo staff di Annalisa e Alessandra Amoroso, con “stracci” volati durante una festa di Vanity Fair

Scontro tra gli staff di Annalisa e Amoroso

Durante il Festival di Sanremo, un evento inaspettato ha avuto luogo lontano dai riflettori. Mentre Alessandra Amoroso debuttava a Sanremo e Annalisa attirava l’attenzione con un “pancino sospetto”, dietro le quinte è scoppiata una lite tra i loro staff. Questo scontro, descritto dai presenti come “furibondo”, ha visto “volare stracci”, suscitando curiosità e domande su cosa abbia effettivamente causato la contesa. La fonte di questa notizia è Dagospia, che ha riferito di “scintille” tra gli staff delle due popolari cantanti.

Il battibecco a una festa di Vanity Fair

L’incidente si è verificato durante una festa organizzata da Vanity Fair, e ha coinvolto Susanna Ausoni e Ilaria Di Gasparro. Ausoni è la stylist di Annalisa e altri artisti, mentre Di Gasparro, un tempo assistente di Ausoni, ora fa parte dello staff di Alessandra Amoroso. Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, si parla di una discussione “vivace” tra le due donne. Questo episodio ha attirato l’attenzione non solo dei presenti alla festa, ma anche di vari media che hanno successivamente ripreso la notizia.

Successo su spotify nonostante le tensioni

Nonostante le tensioni dietro le quinte, sia Annalisa che Alessandra Amoroso hanno avuto un grande successo a Sanremo. Annalisa, con il suo brano “Sinceramente”, ha raggiunto il primo posto tra i trenta brani in gara, mentre Alessandra Amoroso, con “Fino a qui”, si è posizionata quarta. Questo successo su Spotify dimostra che, nonostante le controversie, il talento e la popolarità delle due artiste rimangono invariati. Nel frattempo, altri artisti come Geolier e Angelina Mango hanno completato il podio rispettivamente con “I p’ me, Tu p’ te” e “La noia”.