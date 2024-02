Sanremo, Fiorello prende in giro Diaco e Pierluigi Diaco gli risponde: “Il mio mantello costa come la tua colazione”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco scherza sul costo del suo mantello in “BellaMa’”, rispondendo alla battuta di Fiorello su Sanremo riguardo il budget della sua trasmissione

Diaco replica a Fiorello con ironia

Durante l’ultima puntata del suo programma “BellaMa’”, Pierluigi Diaco ha risposto con spirito e ironia a una battuta fatta da Fiorello al Festival di Sanremo 2024. Fiorello aveva ironizzato sul budget della trasmissione di Diaco. In risposta, Diaco ha indossato un mantello nero, affermando scherzosamente: “Conduco BellaMa’ con un mantello che costa come la tua colazione”. Il conduttore ha aggiunto un tocco di umorismo al suo intervento, suonando la musica di Batman in sottofondo durante il suo show su Rai2.

Il siparietto di Fiorello a Sanremo

La battuta di Fiorello che ha scatenato la replica di Diaco è stata fatta durante il suo ingresso sul palco di Sanremo, dove lo showman indossava un mantello nero con una scritta dedicata ad Amadeus. Fiorello aveva scherzato: “Per fare tutta ‘sta roba abbiamo preso il budget di una puntata di BellaMa’”.

Lo scambio scherzoso tra i due conduttori

Il gioco di battute tra Fiorello e Diaco evidenzia lo spirito leggero e il senso dell’umorismo che caratterizzano entrambi i conduttori. Mentre Fiorello si prendeva gioco del budget del programma di Diaco a Sanremo, Diaco ha risposto con la stessa moneta, sottolineando l’amicizia e il rispetto reciproco tra i due. Questo scambio di battute ha offerto al pubblico un momento di leggerezza e divertimento, mostrando come anche nel mondo dello spettacolo si possa rispondere con ironia e simpatia.