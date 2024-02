Incidente su superstrada, alla guida di un’auto non sente le sirene e si schianta contro un’ambulanza, muore un avvocato, grave un altro uomo

0 SHARES Condividi Tweet

Un fatale incidente frontale sulla superstrada Perugia-Ancona ha portato alla morte di Libero Campodonico e ha lasciato un medico in condizioni critiche.

Dettagli del fatidico incidente

Nella mattinata di giovedì 8 febbraio, un terribile incidente frontale ha scosso la superstrada Perugia-Ancona.

Le due vetture coinvolte, una Fiat Panda guidata da Libero Campodonico e un’automobile medica appena partita dall’ospedale di Branca, si sono scontrate in un tratto della strada caratterizzato da lavori in corso e limitazioni al traffico.

Campodonico, un avvocato 79enne, è deceduto immediatamente a seguito dell’impatto. Dall’altra parte, l’autista del veicolo medico ha riportato gravi ferite ed è attualmente in condizione critica in ospedale.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto in un tratto tra due gallerie, dove era in corso un cantiere stradale e il traffico era ridotto a una sola corsia per senso di marcia. Si sospetta che Campodonico non abbia sentito le sirene dell’automobile medica e non abbia notato le altre auto che si erano spostate per lasciare spazio al mezzo di soccorso.

La collisione ad alta velocità che ne è seguita è stata fatale per l’anziano avvocato.

Il lutto e il ricordo di Libero Campodonico

La comunità di Serra, di cui Campodonico era un membro stimato, è stata profondamente colpita dalla sua scomparsa. Il sindaco Tommaso Borri, visibilmente commosso, ha ricordato Campodonico come un coetaneo e un attivo partecipante alla vita della cittadina. Sebbene negli ultimi anni avesse diviso il suo tempo tra Serra e Perugia, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto nella comunità.

Questo tragico evento riporta all’attenzione l’importanza della sicurezza stradale e delle attenzioni da prestare, specialmente in zone con lavori in corso.