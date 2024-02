Suv invade l’altra corsia, moto non riesce ad evitare l’impatto, muore il 29enne Cosimo Fusella, lascia due figli piccolissimi

0 SHARES Condividi Tweet

Impatto sulla strada provinciale 40 tra un suv e una moto, muore sul colpo Cosimo Fusella a soli 29 anni, lascia due bimbi e la moglie.

Eboli in lutto: commozione e addio a Cosimo Fusella

Eboli è stata colpita da un profondo dolore per la perdita di Cosimo Fusella, un giovane centauro di 29 anni, tragicamente scomparso in un incidente stradale. Sposato e padre di due bambini, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi cari e in tutta la città.

Una città si stringe nel ricordo

La cerimonia funebre, svoltasi nella giornata di domenica 11 febbraio 2024 presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Eboli, ha visto la partecipazione di una folla commossa, riunitasi per rendere omaggio a Cosimo e offrire sostegno alla sua famiglia.

La comunità salernitana ha dimostrato un forte senso di coesione, condividendo il dolore di una perdita tanto prematura. “La sua scomparsa prematura ha scosso tutta la comunità della città salernitana, che si è stretta in lutto attorno alla sua famiglia,” esprimono i presenti, sottolineando l’impatto devastante della tragedia.

Dettagli di una tragedia

La dinamica dell’incidente che ha visto coinvolto Cosimo è ancora sotto indagine. L’impatto, avvenuto sulla strada provinciale 40, vicino al ristorante “La Camionista”, si è rivelato fatale nonostante i tentativi di soccorso.

La ricostruzione preliminare suggerisce che un fuoristrada, immettendosi sulla provinciale, si sia posto sulla traiettoria della motocicletta guidata da Fusella, causando uno scontro di estrema violenza. La comunità attende ora risposte sulle cause esatte dell’incidente, sperando in chiarimenti che possano almeno fornire una forma di comprensione in mezzo a tanto dolore.

La ricerca di giustizia

L’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118 testimonia la rapidità con cui la comunità ha cercato di reagire alla tragedia.

La Procura della Repubblica di Salerno ha intrapreso le prime azioni legali necessarie, sequestrando i veicoli coinvolti e avviando un’indagine per fare luce sull’accaduto.

“Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo,” riferiscono le autorità, evidenziando l’impegno verso la ricerca della verità e la giustizia per Cosimo Fusella e i suoi cari.