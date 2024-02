Il duro attacco del prete famoso su TikTok a Geolier: “A Sanremo canzone non in italiano, comprati voti con mentalità mafiosa”

0 SHARES Condividi Tweet

Don Ambrogio Mazzai, influencer e prete, critica su TikTok l’uso di canzoni non italiane a Sanremo, suscitando polemiche. Spiega che il suo disappunto riguarda i meccanismi di voto, non gli artisti.

Innovazioni musicali e polemiche social

Don Ambrogio Mazzai, noto per il suo seguito influente sui social media, ha recentemente sollevato un dibattito attorno al Festival di Sanremo senza aver mai assistito all’evento.

Attraverso un video su Tik Tok, dove vanta un seguito di 350mila persone e oltre 12 milioni di like, ha espresso sorpresa e riflessione riguardo alla presenza di una canzone non in lingua italiana all’interno della competizione.

Ha dichiarato: “Al Festival della canzone italiana, ci fosse una canzone non in italiano”. Questa osservazione ha scatenato accuse di razzismo da parte di alcuni utenti della piattaforma.

Controversie e chiarimenti

Il prelato non ha esitato a criticare aspramente certi meccanismi dietro alla selezione delle canzoni, attribuendoli a pratiche discutibili. Don Ambrogio ha affermato:

“Questa canzone è stata fatta arrivare in alto nelle classifiche, comprando i voti con una schifosissima mentalità mafiosa. La tv pubblica dovrebbe smettere di proporre questo meccanismo per tirare su qualche milione di euro con la mentalità del televoto”.

Tale commento ha immediatamente suscitato reazioni, interpretato come un attacco diretto al brano di Geolier.

Tuttavia, il prete ha successivamente precisato di non aver mai avuto l’intenzione di attaccare il cantante napoletano, né di essere familiare con la sua musica, puntando piuttosto al sistema di voto che critica come diseducativo.

La questione linguistica e la risposta del pubblico

Il video ha guadagnato notorietà virale, portando Don Ambrogio a bloccare i commenti, sebbene ciò non abbia fermato il flusso di critiche.

Nonostante la mancanza di scuse formali, ha chiarito il suo punto di vista in un successivo video, evidenziando una presunta incoerenza nella scelta di esibire brani non in italiano a Sanremo.

La sua mancata visione del Festival gli ha però impedito di notare che artisti come Alessandra Amoroso hanno partecipato con canzoni in dialetti regionali, un fatto che sottolinea come la sua critica potrebbe non tener conto della diversità e dell’evoluzione artistica presenti nell’evento.