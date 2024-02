A Firenze, bambino di 3 anni intrappolato per due ore su uno scuolabus: il suo suonare il clacson attira l’attenzione di una passante che lo salva

0 SHARES Condividi Tweet

Un bambino di tre anni, chiamato simbolicamente Mattia, è stato salvato dopo essere rimasto chiuso per due ore su uno scuolabus a Gambassi Terme, Firenze.

Un mattino di paura e sollievo

La vicenda si è svolta mercoledì mattina, quando Mattia è rimasto intrappolato sul bus scolastico, parcheggiato fuori dall’Istituto Gonnelli, dopo la fine del servizio mattutino. Il bambino, dimenticato a bordo, è riuscito a farsi notare da una passante, che, sentendo il clacson, ha visto il piccolo indicare il portellone dall’interno del veicolo.

Un gesto di coraggio e prontezza

La donna, capendo immediatamente la gravità della situazione, si è precipitata a chiedere aiuto, permettendo così il salvataggio del bambino. Grazie al suo intervento, Mattia è stato portato in classe sano e salvo, e i genitori sono stati informati di quanto accaduto.

La reazione della famiglia

La madre di Mattia, in una dichiarazione a La Nazione, ha voluto ringraziare pubblicamente la donna per il suo gesto eroico. “Vogliamo dire grazie a chi ha trovato il nostro Mattia. Lo ha salvato”, ha detto, sottolineando l’importanza dell’intervento della passante.

Indagini e misure preventive

L’amministrazione comunale di Gambassi Terme ha immediatamente avviato un’indagine interna per accertare le responsabilità e ha collaborato con la ditta di trasporto scolastico per evitare che simili episodi si ripetano. La sicurezza dei bambini è una priorità assoluta, e l’episodio ha sollecitato una riflessione su come rafforzare le procedure di controllo e sicurezza.