Dall’altare alla politica, Antonio Romano, prima decide di rompere i voti per amore, ora vuole candidarsi a Sindaco

Antonio Romano, ex prete di Chiusano San Domenico, annuncia la sua candidatura a sindaco, promettendo innovazione e dedizione per la città.

In un audace cambio di carriera che ha catturato l’attenzione pubblica, Antonio Romano, ex prete della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Chiusano San Domenico, ha annunciato la sua candidatura a sindaco della città. Dopo aver servito la comunità religiosa per oltre due decenni, Romano ha deciso di abbandonare il sacerdozio per amore, rivelando questa nuova svolta nella sua vita attraverso un dettagliato messaggio su Facebook.

Un nuovo capitolo per Antonio Romano

Appena quindici giorni dopo aver lasciato il mondo ecclesiastico, Romano ha sorpreso nuovamente tutti annunciando il suo ingresso nell’arena politica. La sua decisione di correre per la carica di primo cittadino di Chiusano San Domenico, la comunità che ha guidato spiritualmente per 23 anni, segna un significativo cambio di direzione nella sua vita professionale e personale.

Nel suo messaggio, Romano invita i cittadini a valutare la sua candidatura con mente aperta, sottolineando il suo desiderio di servire la comunità da una nuova prospettiva. “Buonasera a tutte/i, questo post è indirizzato a tutti i cittadini e le cittadine di Chiusano. Vi annuncio, ufficialmente, la mia candidatura a sindaco,” scrive, chiedendo agli elettori di esprimere liberamente la loro opinione alle urne.

Verso una nuova visione per Chiusano San Domenico

L’ambizione di Romano non si limita alla sua candidatura; egli aspira a trasformare Chiusano San Domenico attraverso idee innovative e iniziative mirate al benessere comune. “Ho deciso di partecipare alla competizione perché penso di poter dare ancora tanto alla comunità di Chiusano da cui ho ricevuto molto,” afferma Romano, evidenziando il suo impegno verso il progresso della città.

La sua transizione dal sacerdozio alla politica riflette una volontà di dedicarsi al servizio pubblico in una nuova veste, promettendo di portare avanti le sue convinzioni e i suoi valori nella gestione della città. Con questo passo coraggioso, Romano si presenta come un candidato unico, pronto a intraprendere sfide inedite per il bene della sua comunità.