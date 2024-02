Perde il controllo della moto e finisce contro un platano, muore Edoardo a 19 anni, la mamma ricoverata per un malore

0 SHARES Condividi Tweet

Edoardo Bernardi, 19 anni, ha tragicamente perso la vita a San Stino di Livenza dopo che la sua moto è sbandata contro un platano.

Incidente mortale a San Stino

Un tragico incidente ha spezzato la vita di Edoardo Bernardi, un giovane di 19 anni originario di San Stino. La tragedia si è consumata a mezzogiorno quando, a bordo della sua moto, Bernardi ha incontrato il suo destino lungo la strada metropolitana 59, che collega San Stino a Caorle. Il sinistro si è verificato precisamente alle 13:30 di oggi, domenica 18 febbraio, segnando un momento di lutto per la comunità locale.

Le circostanze dell’incidente

Mentre guidava in direzione mare, vicino all’abitato di Contarina, Bernardi ha perduto il controllo del suo mezzo, finendo la sua corsa contro uno dei platani che fiancheggiano la strada. Nonostante il disperato tentativo di mantenere il controllo della moto, l’impatto con l’albero si è rivelato fatale, evidenziando i pericoli che i centauri affrontano quotidianamente sulle strade.

Interventi e conseguenze

Subito dopo l’incidente, è stato allertato il 118, che ha prontamente inviato i soccorritori di Caorle sul posto. Nonostante la rapidità degli interventi, per Bernardi non c’è stato nulla da fare: il suo decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente. La strada metropolitana 59 è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, mentre la viabilità è stata deviata su percorsi alternativi, segnando un momento di riflessione sulla sicurezza stradale.