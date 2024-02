Verissimo, Paola Perego racconta la sua battaglia contro il cancro al rene

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Perego racconta la sua battaglia contro il cancro al rene e l’importanza della prevenzione durante un’intervista a Verissimo, condividendo anche la sua esperienza con gli attacchi di panico.

La battaglia di Paola Perego contro il cancro

Paola Perego ha condiviso la sua personale esperienza con il cancro al rene in un’intervista a Verissimo. La conduttrice ha sottolineato l’importanza della prevenzione, che le ha permesso di scoprire in tempo il tumore.

Meno di un mese dopo l’operazione, Perego fa sapere di star bene, sebbene sia ancora in fase di elaborazione dell’accaduto. Il suo messaggio è chiaro: la prevenzione salva vite.

L’importanza della prevenzione secondo Paola Perego

Durante l’intervista, Paola Perego ha enfatizzato come la diagnosi precoce abbia avuto un ruolo cruciale nella sua lotta contro il cancro.

Grazie a un controllo di routine, è stato possibile identificare e trattare il tumore in una fase iniziale. Perego si considera privilegiata per aver avuto accesso a controlli annuali privati, un vantaggio non disponibile a tutti, ma essenziale per la diagnosi precoce.

Gli attacchi di panico: un altro ostacolo superato da Paola Perego

Oltre alla sua lotta contro il cancro, Paola Perego ha condiviso la sua lunga battaglia contro gli attacchi di panico, un problema che l’ha afflitta per oltre vent’anni.

Attraverso l’uso di psicofarmaci e la psicoterapia, è riuscita a gestire questa sfida, pur continuando a lavorare. Perego apre un importante dialogo sulla salute mentale, sottolineando come sia fondamentale affrontare questi problemi con coraggio e cercare aiuto.

