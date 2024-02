Improvviso malore mentre è in moto, investe u n passante e muore 59 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico incidente in via Ardeatina a Roma: un motociclista 59enne perde la vita dopo aver avuto un malore e investito un pedone, trasportato in ospedale in codice rosso.

Tragedia a Roma: incidente in via Ardeatina

Un grave incidente stradale ha scosso questa mattina via Ardeatina, a Roma, dove un motociclista italiano di 59 anni ha perso il controllo del suo veicolo a causa di un malore, finendo per investire un pedone.

Nonostante gli sforzi dei soccorsi, l’uomo alla guida della moto è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Pedone in gravi condizioni

Il pedone coinvolto nell’incidente, un cittadino tunisino di 54 anni, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. La sua condizione attira preoccupazione, mentre la comunità attende aggiornamenti sul suo stato di salute.

Indagini in corso

La polizia locale del gruppo IX Eur è intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica esatta degli eventi.