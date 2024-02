“Scomparso e poi ritrovato in stato di ipotermia: 73enne attaccato da un lupo, sul corpo tracce di morsi compatibili

0 SHARES Condividi Tweet

Albert Stockner, 73 anni, è stato ritrovato con gravi ferite e segni di morsi dopo una notte all’aperto. Scomparso da una casa di riposo a Velturno, Bolzano, potrebbe essere stato aggredito da un lupo.

Misterioso aggressione in Alto Adige

Albert Stockner, un uomo di 73 anni, è stato ritrovato lunedì mattina con gravi ferite dopo essere scomparso domenica 18 febbraio dalla sua casa di riposo a Velturno, vicino a Bolzano. Trovato in stato di ipotermia e con evidenti segni di morsi sul corpo, il ritrovamento ha sollevato ipotesi inquietanti riguardo la causa dell’aggressione, che potrebbe essere stata opera di un cane, uno sciacallo o addirittura un lupo.

Analisi in attesa per conferme

Attualmente, gli investigatori stanno considerando tutte le possibilità, in attesa di analisi più approfondite che possano chiarire la natura delle ferite e identificare l’animale aggressore. Queste indagini saranno cruciali per comprendere le circostanze esatte dell’incidente.

La scomparsa e il ritrovamento

La scomparsa di Stockner aveva allarmato la comunità quando non fece ritorno come previsto alla casa di riposo. Dopo una notte all’addiaccio, in condizioni ancora da chiarire, è stato ritrovato nella zona di Pinzago a Bressanone. Il suo trasporto urgente in ospedale a Bolzano da parte di un elicottero sottolinea la gravità delle sue condizioni. Le autorità ora sono al lavoro per ricostruire gli eventi dalla sua scomparsa al ritrovamento.