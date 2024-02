14enne salva un uomo praticando un massaggio cardiaco: ‘L’ho visto nella serie TV Doc'”

0 SHARES Condividi Tweet

Un ragazzo di 14 anni di Verona, Matteo R., diventa eroe salvando un uomo di 65 anni grazie a una manovra di primo soccorso appresa da una serie TV.

Coraggio e determinazione salvano una vita

In un gesto di straordinario coraggio e determinazione, Matteo R., un giovane studente di Verona, ha messo in pratica le conoscenze acquisite da una serie televisiva per salvare la vita di un uomo di 65 anni colto da un malore improvviso. Matteo si è trovato di fronte a una situazione critica quando ha notato l’uomo accasciato a terra, intervenendo immediatamente con un massaggio cardiaco durato un quarto d’ora, fino all’arrivo dei soccorsi.

Un’applicazione pratica della TV alla realtà

L’azione tempestiva di Matteo è stata ispirata da quanto visto nella serie TV “Doc”, dimostrando come la fiction possa avere un impatto reale e positivo nella vita quotidiana. Seguendo le istruzioni del 118 al telefono, il ragazzo ha eseguito la manovra salvavita con precisione e dedizione, dimostrando una maturità e un senso di responsabilità notevoli per la sua età.

Riconoscimenti e ammirazione per il giovane eroe

L’intervento di Matteo non è passato inosservato, suscitando un’ondata di riconoscenza e ammirazione sia nella comunità locale che a livello regionale. La sindaca di Colognola, Giovanna Piubello, ha annunciato l’intenzione di premiare il ragazzo per il suo eroico gesto, considerando anche la sua candidatura come Alfiere della Repubblica, un riconoscimento dedicato ai giovani meritevoli. Anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha lodato Matteo, sottolineando l’importanza di superare l’indifferenza e assumersi la responsabilità di aiutare gli altri in situazioni di emergenza.

Un modello di coraggio e altruismo

La storia di Matteo R. diventa un esempio ispiratore, mostrando come l’istinto di aiutare gli altri possa fare la differenza tra la vita e la morte. Il suo gesto evidenzia l’importanza dell’educazione al primo soccorso e del coraggio civico, qualità che possono trasformare qualsiasi individuo in un eroe quotidiano.