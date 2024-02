Incidente nel barese, coinvolte quattro auto, un veicolo precipita dal ponte, un morto e sei feriti, alcuni gravissimi

0 SHARES Condividi Tweet

Grave incidente stradale sulla provinciale tra Corato e Trani, nel nord Barese, causa la morte di un uomo e il ferimento di altre quattro persone.

Tragico bilancio su strada

Un tragico incidente ha colpito la strada provinciale che collega Corato a Trani, nel nord della provincia di Bari, lasciando un morto e quattro feriti. La vittima è un uomo di 40 anni, il cui veicolo è precipitato dal ponte in seguito alla collisione con altre auto. Al momento dell’arrivo dei soccorritori del 118, purtroppo, non c’era più nulla da fare per salvarlo.

Dettagli sull’incidente

L’incidente ha coinvolto quattro veicoli in circostanze ancora da chiarire. La dinamica esatta dell’evento è sotto indagine, con le autorità che stanno lavorando per accertare le cause dello scontro avvenuto sul ponte vicino allo svincolo autostradale. Tra i feriti, una donna di 59 anni di Molfetta è stata trasportata in condizioni gravi al Policlinico di Bari, mentre altre due persone hanno ricevuto cure presso l’ospedale Bonomo di Andria. Una quarta persona coinvolta nell’incidente ha subito forti contusioni.

Interventi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e recupero, insieme alle ambulanze del 118 per fornire le prime cure ai feriti. I carabinieri sono presenti per gestire la situazione e la viabilità, che ha subito restrizioni a causa della chiusura del tratto stradale interessato dall’incidente.