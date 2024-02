Geremia Fontana, il ragazzino di 14 anni che ha toccato il cuore del web, è morto. Lottava con la malattia da due anni ed era amico di Vittorio Brumotti

0 SHARES Condividi Tweet

E’ scomparso Geremia Fontana, un coraggioso ragazzo di 14 anni che ha perso la sua battaglia contro un tumore osseo molto aggressivo.

Un lungo combattimento terminato a Padova

Geremia Fontana, un giovane pieno di vita e di coraggio, è deceduto questa mattina, martedì 20 febbraio, all’ospedale di Schiavonia, nel comune di Monselice, Padova. La sua lotta contro un tumore osseo, iniziata due anni fa, si è conclusa dopo un periodo di condizioni critiche che, già dall’estate scorsa, avevano presagito un esito non favorevole. Negli ultimi giorni, le complicazioni sono diventate insormontabili, nonostante la speranza e la lotta incessante di Geremia e della sua famiglia.

Il sostegno di una comunità

La storia di Geremia ha toccato profondamente il cuore di molti, non solo nella sua comunità locale della Bassa Padovana ma anche su scala nazionale. Il supporto e l’affetto non sono mai mancati: Mirco e Stefania, i genitori di Geremia, insieme ai fratelli Mattia e Omar, hanno ricevuto un’onda di solidarietà che ha attraversato tutto il paese. La vicinanza di figure come Vittorio Brumotti, noto ciclista e conduttore televisivo, e l’attenzione del governatore Luca Zaia, che ha lodato la forza di Geremia sui social media, riflettono l’ampio riconoscimento della sua battaglia.

Un ricordo che ispira

La perdita di Geremia lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari e tutti coloro che hanno seguito la sua storia. La sua lotta contro la malattia rimarrà un simbolo di coraggio e resilienza, un promemoria della fragilità della vita e dell’importanza del sostegno comunitario nei momenti di maggiore difficoltà. La memoria di Geremia continuerà a vivere nelle azioni e nei cuori di chi l’ha conosciuto, ispirando forza e speranza anche nelle circostanze più avverse.