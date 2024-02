Tomaso Trussardi sbugiarda pesantemente Chiara Ferragni, posta delle foto sui social e le fa fare una brutta figura

0 SHARES Condividi Tweet

Tomaso Trussardi condivide foto del 2016 con Chiara Ferragni per confutare affermazioni recenti sul loro rapporto, dimostrando una conoscenza pregressa.

La replica di Tomaso Trussardi a voci infondate

Dopo dichiarazioni discordanti riguardanti la natura della loro conoscenza, Tomaso Trussardi ha preso posizione pubblicando su Instagram delle foto che ritraggono lui e Chiara Ferragni insieme durante un evento del 2016. Questa mossa è stata una risposta diretta alle voci diffuse da membri dello staff di Ferragni, che negavano una conoscenza approfondita tra i due, sostenendo che si fossero appena incrociati in qualche occasione. Trussardi, tuttavia, ha voluto evidenziare un rapporto di stima e simpatia professionale che va oltre le semplici apparizioni pubbliche.

Le foto che parlano: una storia non dimenticata

Le immagini postate rivelano che Trussardi e la Ferragni non solo si conoscevano, ma avevano condiviso momenti significativi, contrariamente a quanto affermato da alcuni membri dello staff della Ferragni. In particolare, una foto li mostra insieme alla sfilata primavera/estate 2016 di Trussardi, dimostrando una vicinanza che smentisce le recenti dichiarazioni. Trussardi ha espresso frustrazione per essere stato dipinto come un estraneo, ribadendo il suo rispetto e ammirazione per la Ferragni e il suo percorso professionale.

Dichiarazioni e smentite: la verità di Tomaso Trussardi

Nel contesto di queste polemiche, Trussardi ha utilizzato i social media per fare chiarezza, sottolineando che la loro conoscenza risale a quando la Ferragni era ancora agli inizi della sua carriera come blogger. La sua risposta ha incluso un rimprovero velato allo staff della Ferragni per aver minimizzato i loro incontri passati e per aver utilizzato i media in modo inappropriato per comunicare una versione dei fatti ritenuta inaccurata da Trussardi. Con queste azioni, Trussardi ha cercato di ristabilire la verità su una storia condivisa che merita di essere ricordata nel suo giusto contesto.