Ennesimo femminicidio, 56enne uccide la moglie per strada a coltellate, i due si stavano separando

Tragedia a Fornaci di Barga: un uomo uccide la moglie in strada e si costituisce.

Un tragico pomeriggio a Fornaci di Barga

A Fornaci di Barga, piccola frazione della città di Lucca, è stata scossa da un tragico evento. Vittorio Pescaglini, un uomo di 56 anni, ha commesso un atto irreparabile uccidendo la propria moglie con un coltello in pieno giorno, per poi costituirsi alle autorità.

Questo drammatico episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi lunedì 26 febbraio, sconvolgendo l’intera città.

La separazione e il gesto estremo

La coppia, non residente nel paese ma comunque abitante nella zona, stava attraversando un periodo di crisi. Si ritiene che la donna avesse trovato rifugio a Fornaci di Barga per allontanarsi dal marito. Secondo quanto emerso, Pescaglini ha colpito mortalmente la moglie, di origini brasiliane, davanti a numerosi testimoni, utilizzando un coltello a lama lunga.

Le indagini e le conseguenze

Il femminicidio si è consumato intorno alle 17.30 in via Cesare Battisti, attirando immediatamente l’attenzione delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza, tra cui il 118. Purtroppo, all’arrivo del personale sanitario, per la vittima non c’era più nulla da fare. Pescaglini, prima di consegnarsi, ha inviato un messaggio ad un amico, ammettendo il proprio errore con parole di disperazione: “Ho fatto una cazzata”. Ora, le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica degli eventi e le motivazioni dietro questo gesto estremo.