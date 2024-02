Bus scolastico con a bordo 40 ragazzi si ribalta per evitare l’impatto con un’Alfa Romeo, ambulanze e vigili del fuoco sul posto

0 SHARES Condividi Tweet

In un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, un autobus pieno di studenti si ribalta a Baragiano senza lasciare feriti seri.

Un incidente evitato per un soffio

Questa mattina, un tranquillo tragitto scolastico ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Baragiano, nella provincia di Potenza. Un autobus di linea, trasportando circa 40 studenti tra i 14 e i 18 anni verso la loro destinazione scolastica, ha perso il controllo sulla Strada Provinciale 83, finendo per ribaltarsi. L’incidente, che ha coinvolto anche un’Alfa Romeo 147, si è verificato in un tentativo disperato di evitare una collisione frontale durante una manovra di sorpasso, portando il bus a uscire di strada e ad adagiarsi sul lato destro.

La comunità si mobilita per i occorsi

La pronta reazione della comunità locale ha giocato un ruolo cruciale nell’assistenza immediata agli studenti coinvolti. Passanti e pendolari si sono fermati per offrire il primo soccorso, dimostrando un notevole spirito di solidarietà. Sebbene la paura sia stata palpabile tra i giovani passeggeri, le conseguenze fisiche dell’incidente si sono limitate a lievi traumi. Il ferito più grave è risultato essere l’autista dell’Alfa Romeo, rimasto incastrato tra le lamiere del proprio veicolo, ma anche in questo caso, non si registrano feriti gravi.

Le autorità intervengono prontamente

L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo di vari servizi di emergenza, tra cui il 118 e tre squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato con dedizione per garantire la sicurezza di tutti i coinvolti. La capacità di risposta delle autorità e la pronta assistenza della comunità hanno evitato che l’incidente assumesse proporzioni più gravi, offrendo un esempio di coesione e resilienza comunitaria di fronte alle avversità.

La vicenda di Baragiano rimane un promemoria del valore della prudenza stradale e dell’importanza della solidarietà in momenti critici, sottolineando come, anche nelle circostanze più pericolose, l’azione collettiva e la preparazione possano fare la differenza tra una tragedia e un lieto fine.