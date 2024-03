Incidente su A21, auto si schianta contro guardrail, gravissimi papà, mamma e neonato di due mesi

0 SHARES Condividi Tweet

Tragico scontro sull’A21 lascia una famiglia in gravi condizioni: un uomo, una donna e un neonato ricoverati dopo l’incidente.

L’incidente sul tratto Piacenza-Cremona

Nella tranquilla mattinata di domenica, Caorso è stata teatro di un drammatico incidente sull’autostrada A21 Piacenza Cremona. Una famiglia, composta da un uomo, una donna e un neonato di soli due mesi, ha visto la propria auto schiantarsi violentemente contro un guardrail, per poi fermarsi nell’aiuola centrale che divide le corsie opposte. L’urto, avvenuto a grande velocità, ha richiesto un intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi, che si sono precipitati sul posto per prestare assistenza.

Le indagini e i soccorsi

L’incidente, avvenuto intorno alle 11:00, non ha coinvolto altre vetture. L’uomo alla guida ha perso il controllo dell’auto per cause ancora sotto indagine. “L’impatto, avvenuto a velocità elevata, ha causato il ferimento di tutti e tre gli occupanti del veicolo,” è quanto emerge dalle prime ricostruzioni. La rapidità della risposta dei soccorsi, inclusa la mobilitazione di un elisoccorso dalla centrale operativa dell’azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, evidenzia la gravità della situazione.

Condizioni e ospedalizzazione dei feriti

Nonostante le gravi condizioni in cui sono stati trovati, non è stato immediatamente chiaro se i tre fossero in pericolo di vita. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cremona, mentre la donna e il neonato sono stati affidati alle cure della struttura sanitaria di Parma. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno proseguito i rilievi sul luogo dell’incidente, cercando di ricostruire la dinamica e le cause che hanno portato a questa tragedia familiare.