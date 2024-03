Licia Colò: “Tornare con Nicola Pietrangeli? Chissà, la speranza è l’ultima a morire”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante un’intervista radiofonica, Licia Colò esprime speranza riguardo un possibile riavvicinamento con l’ex compagno Nicola Pietrangeli, rivelando anche un curioso aneddoto di gelosia legato a Julia Roberts.

Un amore passato

In un recente passaggio al programma “Un Giorno da Pecora”, Licia Colò ha discusso apertamente della sua relazione passata con l’ex campione di tennis Nicola Pietrangeli, durata ben sette anni. Pur avendo segnato la fine della loro storia d’amore, la Colò non chiude le porte a un possibile futuro insieme. “Ogni tanto ci si vede, la speranza è l’ultima a morire,” ha dichiarato la conduttrice, lasciando intendere una certa apertura verso l’idea di un ricongiungimento sentimentale. Questa rivelazione segue le dichiarazioni di Pietrangeli, che in precedenza aveva espresso il desiderio di riavvicinarsi alla Colò, ora confermato dalla diretta interessata.

Un episodio di gelosia verso Julia Roberts

L’aneddoto più curioso condiviso dalla Colò durante l’intervista riguarda una serata al cinema con Pietrangeli, durante la quale si proiettava il celebre film “Pretty Woman”. Pietrangeli non ha nascosto la sua ammirazione per Julia Roberts, un comportamento che all’epoca suscitò la gelosia della Colò. “Per me però niente è impossibile nella vita e quindi questa cosa mi ha dato fastidio, è una questione di rispetto,” ha raccontato la conduttrice, evidenziando come l’episodio abbia toccato una corda sensibile, specie considerando il contesto mondano di Montecarlo, frequentato da numerose celebrità.

Un legame che resiste nel tempo

Nonostante le sfide e gli aneddoti del passato, Licia Colò e Nicola Pietrangeli mantengono un rapporto di profonda amicizia, con un’apertura che non esclude future evoluzioni. “Diciamo che ora siamo grandi amici e questo è molto importante,” sottolinea la Colò, ribadendo l’importanza del legame che li unisce al di là delle vicissitudini amorose. La loro storia, segnata da momenti di complicità, gelosie e speranze, continua a catturare l’attenzione pubblica, testimoniando come le relazioni, pur evolvendosi, possano mantenere un nucleo di affetto e stima reciproca.