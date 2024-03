Controlli in piena notte, auto sospetta fermata dalla Polizia, alla guida donna di 103 anni senza patente, “Vado da amici”

0 Condivisioni acebook Twitter

Una centenaria al volante senza patente né assicurazione sorprende i carabinieri a Bondeno, evidenziando questioni uniche legate all’età e alla guida.

Inaspettato incontro notturno

Nel cuore della notte tra lunedì e martedì, una segnalazione a Bondeno, in provincia di Ferrara, ha portato una pattuglia dei carabinieri a intervenire per controllare una vettura che procedeva in modo anomalo. La sorpresa è stata grande quando, dopo aver fermato l’auto bianca, hanno scoperto che al volante c’era una signora nata nel 1920, quindi di 103 anni, che si aggirava da sola per le strade cittadine, senza patente e senza assicurazione, entrambe scadute.

Sanzioni e sicurezze stradali

Di fronte a questa insolita situazione, i carabinieri si sono visti costretti ad applicare le sanzioni previste dal Codice della strada, sequestrando il veicolo per le mancanze accertate. La storia dell’anziana signora, che ha spiegato di essersi persa dopo aver cercato di visitare degli amici, solleva importanti riflessioni sulla guida in età avanzata e sulla necessità di garantire sicurezza stradale per tutti, compresi i conducenti più anziani.

Un delicato ritorno a casa

L’intervento si è concluso con un gesto di cura da parte dei carabinieri, che hanno accompagnato la signora a casa, evitandole ulteriori disorientamenti o difficoltà.