Ennesimo incidente sul lavoro, muore a 25 anni un giovane lavoratore, schiacciato da un macchinario

0 Condivisioni acebook Twitter

La tragica morte di Giuseppe Borrelli, un giovane lavoratore di 25 anni, in un incidente sul lavoro a San Marco Evangelista, pone l’accento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Incidente mortale in azienda

Giuseppe Borrelli, 25 anni, originario di Volla (Napoli), ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro avvenuto il 12 marzo presso l’azienda “Laminazione Sottile” a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe rimasto fatalmente schiacciato da un macchinario durante le ore lavorative. Nonostante l’immediata chiamata al 118 da parte dei colleghi, per Borrelli non c’era più nulla da fare all’arrivo dei soccorsi.

Intervento di soccorso e indagini in corso

Il corpo di Borrelli è stato liberato solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Marcianise, a dimostrazione della gravità dell’incidente. Le indagini sull’accaduto sono state affidate alla Polizia di Stato, con gli investigatori del commissariato di Maddaloni che, supportati dal personale dell’Asl di Caserta, cercano di ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. È stato disposto il trasferimento della salma all’istituto di Medicina Legale per l’autopsia, passaggio cruciale per fornire risposte alla famiglia e alla comunità sconvolta dalla perdita.