Pensionato si lamenta di non riuscire a sbarcare il lunario con 9.000 euro al mese, le sue parole scatenano un mare di polemiche

Con una pensione da 9.000 euro al mese, Jean Marc Sylvestre afferma di non riuscire a far fronte ai propri bisogni, scatenando polemiche. Successivamente, si scusa per le sue dichiarazioni.

La controversa dichiarazione

L’ex giornalista Jean Marc Sylvestre ha sollevato un vespaio di polemiche dopo aver condiviso i dettagli della sua pensione in un’intervista televisiva. Durante un colloquio con l’emittente francese il 7 marzo, ha sorpreso il pubblico e il conduttore Jordan Jean Louis Guisnel, noto come Jordan De Luxe, affermando: «Quanto guadagno di pensione? 9.000 euro al mese. Non è tanto, vero?. Abbiamo desideri, abbiamo bisogni». Tale ammissione ha immediatamente acceso il dibattito, attirando critiche da vari settori della società.

La reazione del pubblico e le critiche

L’affermazione di Sylvestre ha rapidamente catturato l’attenzione dei media e dei social network, generando un’ondata di indignazione pubblica. Hadrien Cloudet, esponente del partito politico francese di sinistra La France Insoumise (LFI), ha espresso la sua disapprovazione su X, evidenziando un’apparente contraddizione tra la difesa di Sylvestre della riforma delle pensioni e le sue lamentele personali riguardo alla sua situazione finanziaria: «L’ideologo Jean-Marc Sylvestre, economista quanto io cardinale, ha difeso strenuamente la riforma delle pensioni statali. Traduzione: vuole che i lavoratori contribuiscano per altri 2 anni alla sua pensione di 9.000 euro al mese».

Le scuse e la riflessione

Riconoscendo la portata delle reazioni negative, Sylvestre ha deciso di affrontare la questione partecipando al programma “Touche pas à mon poste” condotto da Cyril Hanouna il 11 marzo. Durante la trasmissione, ha tentato di fare ammenda per le sue precedenti dichiarazioni: «Ho fatto una cosa stupida, una cosa maldestra, scherzando e dicendo che non mi bastava.

Ma perché è vero che non basta mai! In realtà è vero che è una bella pensione… Ma non ho rubato soldi a nessuno. Le tasse sono passate, mi tolgono il 30%. Quello che mi dispiace è forse aver scioccato la gente. Questo mi dà fastidio! e vorrei avere il tempo di spiegarglielo». Con queste parole, Sylvestre ha cercato di chiarire la sua posizione e di mitigare l’impasse creatasi a seguito delle sue dichiarazioni.