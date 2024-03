Scontro tra un furgone e uno scooter, muore sul colpo ragazzo di soli 22 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente a Roma: un giovane di 22 anni perde la vita in uno scontro tra uno scooter e un furgone su via Due Ponti.

L’impatto fatale

Un drammatico incidente stradale si è verificato su via Due Ponti, nel cuore della capitale italiana, Roma, dove la vita di un giovane è stata tragicamente spezzata. Il ragazzo di soli 22 anni è deceduto in seguito allo scontro tra il suo scooter, un Piaggio Liberty 125, e un furgone Peugeot. Nonostante la gravità dell’incidente, il conducente del furgone è riuscito a fermarsi immediatamente dopo l’impatto e è stato successivamente trasportato in ospedale per le verifiche mediche necessarie.

Intervento immediato e indagini in corso

Gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

L’area è stata teatro di intense attività investigative, con ulteriori pattuglie mobilitate per gestire le chiusure stradali e facilitare le operazioni di rilevamento.

Queste misure sono state indispensabili per permettere un’accurata analisi dell’incidente e per garantire la sicurezza durante le indagini.