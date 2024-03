I corpi di marito e moglie ritrovati in spiaggia: lui muore in acqua per un infarto, lei annega cercando di salvarlo

0 Condivisioni acebook Twitter



Una tragica fine trasforma una vacanza nei Caraibi in un lutto per una coppia inglese ritrovata senza vita su una spiaggia.

La vacanza si trasforma in tragedia

Quello che era iniziato come un momento di relax e felicità per una coppia di anziani britannici, Rosaline e David John Foster, si è concluso in modo tragico sulle idilliache spiagge dei Caraibi. Durante il loro soggiorno sull’isola di Carriacou, parte delle Grenadine, la coppia è stata coinvolta in un incidente mortale che ha catturato l’attenzione dei media locali e internazionali. Mentre visitavano la rinomata Paradise Beach nel villaggio di L’Esterre, famosa per le sue acque cristalline, si è verificato l’impensabile.

I dettagli dell’incidente

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, una tragedia doppia ha colpito la coppia: David John Foster ha avuto un attacco di cuore mentre era in acqua, e sua moglie Rosaline Foster è annegata nel disperato tentativo di salvarlo. La polizia, una volta giunta sul posto, ha trovato il corpo di David sulla spiaggia, mentre Rosaline è stata trasportata d’urgenza al Princess Royal Hospital, dove è stata dichiarata morta. Questa catena di eventi sfortunati ha portato alla luce i rischi che possono celarsi anche nei paradisi terrestri e ha scosso profondamente la comunità locale e internazionale.

Le indagini in corso

L’agente Ardell Lewis, parlando con la BBC News, ha evidenziato che le circostanze iniziali indicano un tragico caso di malore seguito da un tentativo fallito di soccorso. Tuttavia, ha sottolineato che solamente gli esiti delle autopsie forniranno una chiara comprensione degli eventi.