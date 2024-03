“I tuoi sogni e i tuoi progetti si sono spenti troppo presto”, Simona muore dopo un intervento al cervello, aveva solo 27 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Roccalumera in lutto per la scomparsa prematura di Simona Sturiale, deceduta a soli 27 anni dopo un intervento chirurgico.

Una tragedia inaspettata

Simona Sturiale, giovane originaria di Roccalumera, in Sicilia, è venuta a mancare al Policlinico di Messina in circostanze tragiche che hanno lasciato la comunità locale e i suoi cari in uno stato di profondo dolore. Nonostante l’intervento chirurgico al cervello fosse tecnicamente riuscito, le complicazioni post-operatorie si sono rivelate fatali. Il team medico ha lottato senza sosta per la sua vita, ma purtroppo Simona non ce l’ha fatta, portando alla dolorosa decisione di dichiararne la morte cerebrale.

Un gesto d’amore finale

Nel mezzo di questa tragedia, la famiglia di Simona ha fatto una scelta di generosità e amore, acconsentendo all’espianto degli organi per la donazione. Questo gesto ha suscitato una grande ondata di solidarietà e di messaggi di condoglianze da parte della comunità di Roccalumera e oltre, evidenziando quanto Simona fosse amata e quanto il suo spirito generoso continuerà a vivere attraverso l’aiuto fornito ad altri.

Roccalumera in lutto

La perdita di Simona ha scosso l’intera comunità. Amici, conoscenti e associazioni locali hanno espresso il loro dolore attraverso commoventi messaggi e ricordi. Il gruppo Folklorico Triskèlion, con cui Simona aveva collaborato, ha ricordato il suo contributo e la sua dolcezza, sottolineando come lei continuerà a essere una presenza ispiratrice per tutti. In segno di rispetto e di lutto, il sindaco Giuseppe Lombardo ha proclamato il lutto cittadino, testimoniando l’impatto della sua scomparsa sull’intera comunità. I funerali si terranno nella chiesa Madonna della Catena di Roccalumera.