Forte scossa di terremoto nel cuore della notte in Bosnia, avvertita anche a Bari

Alle prime luci dell’alba, un sisma scuote il Montenegro senza causare vittime o danni

L’evento sismico nel cuore della notte

Alle 4:06 di giovedì mattina, un terremoto di magnitudo 5.4 ha scosso il nord-ovest del Montenegro, al confine con la Bosnia-Erzegovina, senza fortunatamente causare danni a persone o strutture.

“Al momento non ci sono segnalazioni di danni o feriti”, conferma l’Istituto geologico degli Stati Uniti (USGS).

Epicentro e percezione del sisma

L’USGS ha individuato l’epicentro del terremoto a circa 30 chilometri da Niksic, in Montenegro, e non lontano da Bileca, in Bosnia-Erzegovina, con un ipocentro a 7,6 chilometri di profondità.

Nonostante la distanza, il sisma è stato avvertito fino a Sarajevo e anche in alcune regioni italiane come Puglia e Basilicata, come riferito dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), che ha registrato una magnitudo leggermente superiore, pari a 5.5.

Riflessioni su eventi precedenti e allerta

Ricordando il terremoto di magnitudo 6.0 che aveva colpito la stessa zona il 22 aprile di due anni fa, sentito distintamente in diverse parti dell’Italia, in particolare lungo le coste adriatiche, la protezione civile rimane in allerta.