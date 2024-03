Belen Rodriguez in Rai come concorrente a Ballando con le Stelle, “Pronto un mega cachet”

14 Condivisioni acebook Twitter

Belen Rodriguez potrebbe essere una delle concorrenti di “Ballando con le stelle”

Un ritorno in grande stile?

La porta di viale Mazzini si apre per Belen Rodriguez, la showgirl argentina che, dopo aver salutato programmi di successo come Le Iene e Tu Si Que Vales, potrebbe presto far brillare il palcoscenico di Ballando con le stelle.

Secondo quanto riportato da Dagospia, le trattative tra la Rai e Belen sarebbero in fase avanzata, mirando a definire il cachet per la sua partecipazione allo show di Milly Carlucci, che avrebbe già espresso interesse per la showgirl nella scorsa edizione: “Ora l’argentina sarebbe pronta a scendere in pista”.

L’indiscrezione che accende i riflettori

L’ipotesi di vedere Belen Rodriguez tra i concorrenti di Ballando con le stelle accende l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori. Dagospia rivela che l’interesse per includere la showgirl nel cast era già palpabile l’anno scorso, e ora, con il suo addio a Mediaset, le possibilità sembrano concrete: “La trattativa ora è in corso, ma per chiuderla serve un mega cachet”.

La curiosità intorno alla sua eventuale partecipazione era già stata alimentata da alcune storie di Instagram che la ritraevano in sala da ballo.

I preparativi di Belen

Non si tratta solo di voci. La stessa Belen ha lasciato intendere, tramite i suoi aggiornamenti social, di essere tornata a dedicarsi alla danza.

Condividendo lezioni, allenamenti e momenti di divertimento danzante, la showgirl ha mostrato un impegno che sembra preludere a qualcosa di grande.

Sebbene manchi ancora una conferma ufficiale da parte della Rai o della diretta interessata, Dagospia suggerisce che “l’argentina sarebbe pronta a scendere in pista”, alimentando le aspettative di vederla presto brillare in uno dei più amati show televisivi italiani.