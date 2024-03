Scomperso nel nulla da casa, ritrovato tre settimane senza vita in un pozzo, è mistero sulla morte di Aniello Ambrosio

6 Condivisioni acebook Twitter

La triste conclusione della scomparsa di Aniello Ambrosio

Un mistero giunto al termine

Dopo settimane di ricerche e attesa, la scomparsa di Aniello Ambrosio, il pensionato di 71 anni sparito il 20 febbraio, ha trovato una tragica conclusione. Il suo corpo senza vita è stato scoperto in un pozzo a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, vicino al luogo dove era stato visto l’ultima volta. Gli agenti del commissariato locale e i vigili del fuoco hanno collaborato nel recuperare la salma, che è stata poi messa a disposizione del magistrato di Nola per gli accertamenti autoptici necessari.

Le ultime tracce e il ritrovamento

La scomparsa di Ambrosio era avvolta nel mistero dal giorno in cui aveva chiesto un passaggio a una donna, che lo aveva lasciato non lontano dal sito del ritrovamento. Dopo tre settimane di silenzio e incertezza, la segnalazione di un corpo in un pozzo ha riportato la situazione alla luce, portando le autorità e i familiari sul posto. I parenti hanno riconosciuto Ambrosio dagli abiti che indossava, segnando un momento di profondo dolore e conclusione di una lunga attesa.