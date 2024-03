Soffoca mentre prepara la cena da un boccone di cibo, muore a 33 anni dopo una settimana in coma

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Dover: madre di 33 anni muore soffocata durante la cena

Una serata trasformata in tragedia

A Dover, nel Kent, Regno Unito, si è consumata una tragedia familiare che ha visto Siobhan Rose Simmonds, una madre di 33 anni, perdere la vita in modo inaspettato. Mentre preparava la cena, un boccone di cibo le è andato di traverso causandole un soffocamento fatale. La scena si è svolta davanti agli occhi increduli del suo compagno e dei suoi figli, inclusa una bambina di soli 2 anni. Il drammatico incidente è avvenuto il 24 febbraio, lasciando la comunità e la famiglia in lutto.

Tentativi disperati di salvataggio

Dopo l’incidente, Siobhan, affettuosamente chiamata “Bon” e “Bonnie” dai suoi cari, è stata trasportata d’urgenza al William Harvey Hospital di Ashford. Nonostante gli sforzi dei paramedici, che sono riusciti a far ripartire il suo cuore momentaneamente fermatosi, Siobhan è deceduta il 1 marzo, dopo aver trascorso una settimana in coma. La notizia della sua morte è stata accolta con disperazione dai familiari, ai quali è stato comunicato che non vi erano più speranze di recupero.

L’eredità di una vita: la donazione degli organi

La decisione di Siobhan di donare i suoi organi rappresenta un faro di speranza in mezzo al dolore della sua perdita. Il 2 marzo, il suo cuore, i reni, il fegato, il pancreas e entrambe le cornee sono stati donati, aiutando numerose persone in tutto il Regno Unito. Questo gesto altruista ha portato conforto alla sua famiglia, in particolare al padre John Simmonds e alla sorella Julie, che hanno espresso il loro orgoglio e la devastazione per la perdita. Siobhan, insegnante di sostegno e madre di due figli, lascia un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità di vita che continua a vivere in altri.