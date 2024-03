Firenze, omicidio nella notte, ragazzo di 19 anni ucciso a coltellate in pieno centro

0 Condivisioni acebook Twitter

Giovane moldavo soccorso vicino alla stazione e deceduto in ospedale: indagini in corso

Tragico episodio a Firenze

Un giovane di origine moldava è stato tragicamente trovato ferito nelle vicinanze della stazione di Santa Maria Novella a Firenze, per poi spirare all’ospedale di Santa Maria Nuova. Le prime informazioni indicano che il ragazzo sarebbe stato vittima di un accoltellamento. Attualmente, la squadra mobile è al lavoro per fare luce sull’accaduto, con il supporto della polizia scientifica per gli accertamenti.

L’allarme lanciato dai passanti

Il drammatico ritrovamento è avvenuto dopo che alcuni passanti hanno notato il giovane in gravi condizioni per strada, sollevando immediatamente l’allarme. Gli agenti di polizia e i soccorsi sono intervenuti in largo Fratelli Alinari, dove il 19enne è stato prontamente assistito, sebbene le sue condizioni fossero già critiche. Resta da stabilire il luogo esatto dell’aggressione e le circostanze che hanno portato al tragico esito.

Indagini e ipotesi sull’accaduto

Le autorità stanno esaminando tutte le piste, compresa quella che potrebbe legare l’aggressione a questioni legate allo spaccio di droga, ipotizzando un possibile regolamento di conti. Alcuni individui sono stati fermati dalla polizia, tra cui il presunto responsabile dell’aggressione. Questo caso sottolinea l’urgenza di fare chiarezza sulle dinamiche e le cause dietro a tale gesto violento, per dare giustizia al giovane e alla comunità colpita da tale tragedia.