“Vado a riposare un pò”, Fabio Scalco, noto imprenditore va a pranzo dalla madre e viene trovato morto sul divano

0 Condivisioni acebook Twitter

Cittadella in lutto per la scomparsa improvvisa dell’imprenditore Fabio Scalco, un evento che ha unito la città nel dolore.

Un addio improvviso

La tranquillità di una domenica pomeriggio si è trasformata in tragedia per la famiglia di Fabio Scalco, stimato imprenditore di 55 anni, la cui vita è stata interrotta da un malore improvviso il 12 marzo.

“E’ passato dal sonno alla morte, stroncato da un malore improvviso,” racconta la dolorosa esperienza della famiglia.

Scalco, dopo aver pranzato con la madre Giacinta, si era appisolato sul divano, un gesto quotidiano che ha preceduto un tragico epilogo. Questo evento ha colpito profondamente non solo i suoi cari ma tutta la comunità di Cittadella, evidenziando quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Vita e passione di un uomo straordinario

Fabio Scalco era noto nella sua città non solo come imprenditore di successo nel settore dei dispositivi Pos e lettori di carte di credito, ma anche come uomo di grande passione e talento. “Le sue due grandi passioni quando il lavoro gli dava un po’ di libertà erano la cucina e la musica,” si ricorda, sottolineando come Scalco trovasse sempre il tempo per coltivare gli interessi che amava, trasformando ogni momento libero in un’opportunità per arricchire la vita di chi lo circondava.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto in coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, sia nella sfera professionale che personale.

Commemorazione e cordoglio

La comunità di Cittadella si è stretta attorno alla famiglia di Scalco, manifestando il proprio cordoglio e vicinanza con decine di messaggi.

La cerimonia di suffragio, prevista per il 14 marzo, e le esequie del 15 marzo rappresentano momenti di condivisione del dolore ma anche di celebrazione della vita di Fabio, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti.

“Poi il feretro verrà tumulato nel cimitero cittadino,” conclude il ciclo della vita in un ultimo saluto, che vede una comunità unita nel ricordo di un uomo eccezionale, la cui eredità di passione, dedizione e amore per la vita continuerà a ispirare tutti coloro che lo hanno conosciuto.