Sfugge a un posto di blocco della Polizia e si schianta con la moto contro un’auto, muore 49enne, gravissimo il figlio 13enne

Tragedia ad Anzio, Roma: un inseguimento termina con la morte di un uomo bulgaro e il figlio gravemente ferito.

Un tragico incidente

Un drammatico incidente stradale è avvenuto a Anzio che ha visto la perdita di una vita e un giovane ragazzo gravemente ferito. Un uomo di 49 anni di nazionalità bulgara ha perso la vita in un tentativo disperato di sfuggire alle forze dell’ordine, culminato in uno scontro fatale contro un’automobile. “La vittima è un uomo di nazionalità bulgara, deceduto sul colpo. Ferito un ragazzo in sella al mezzo con lui, ora ricoverato all’ospedale riuniti di Anzio e Nettuno,” si apprende dalla ricostruzione dei fatti, che sottolinea la rapidità e la fatalità dell’incidente.

L’inizio della fuga

Il drammatico evento ha avuto inizio nel pomeriggio, all’incrocio tra via Lampedusa, via Comastri e via Ponserico, quando l’uomo, insieme a suo figlio di 13 anni, ha tentato di eludere un controllo della Polizia di Anzio-Nettuno. “La fuga dei due è cominciata intorno alle 14:00 di giovedì 14 marzo a Nettuno quando lo scooter con a bordo padre e figlio non si è fermato all’alt imposto da una volante del commissariato Anzio-Nettuno,” riporta il racconto degli eventi, che ha portato a un tragico epilogo.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine, comprese la Polizia del commissariato di Anzio e i Carabinieri della stazione di Nettuno, sono immediatamente intervenute sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto.