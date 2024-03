Pierluigi, 17 anni, muore investito da un furgone mentre si recava a prendere l’autobus per andare a scuola

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente a Perugia: giovane studente perde la vita dopo essere stato investito. La città in lutto.

Il tragico evento

Un terribile incidente ha scosso la città di Perugia, dove il giovane Pierluigi Pescatori, di soli 17 anni, ha perso la vita in ospedale il mercoledì 13 marzo, a seguito delle ferite riportate. Pierluigi era stato investito mentre si recava a scuola, in un tragico mattino che ha lasciato un vuoto nella comunità. L’Azienda ospedaliera di Perugia ha confermato la triste notizia, suscitando un profondo cordoglio tra cittadini e istituzioni.

Dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto nella zona di via San Galigano, un’area frequentata quotidianamente da molti studenti. Secondo quanto riportato dalla polizia municipale, Pierluigi, che viveva non lontano dal luogo dell’incidente, stava attraversando la strada per prendere l’autobus diretto a scuola quando è stato colpito da un furgone. Il veicolo, guidato da un uomo ecuadorgeno di 47 anni, residente a Perugia, si è immediatamente fermato per prestare soccorso. “Il ragazzo era stato ricoverato in gravi condizioni” dopo l’incidente, come riportato dalla stessa fonte.

Reazioni e soccorsi

Dopo l’incidente, è stato immediato l’intervento dei soccorsi. Il personale del 118 ha prestato le prime cure a Pierluigi, cercando di salvargli la vita. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il giovane non ce l’ha fatta, lasciando la comunità di Perugia a fare i conti con una perdita dolorosa e improvvisa. L’accaduto ha sollevato questioni sulla sicurezza stradale e sulla necessità di rafforzare le misure di protezione per i pedoni, specialmente nelle ore di punta quando studenti e lavoratori si spostano per la città.