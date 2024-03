Tragedia durante il trasloco: 61enne perde la vita inciampando mentre sposta il frigorifero con amici

0 Condivisioni acebook Twitter

Una perdita improvvisa scuote la comunità di Temù: Dimitri Milesi, 61 anni, muore in un tragico incidente domestico.

Un tragico pomeriggio a Temù

Mercoledì pomeriggio, un incidente domestico ha trasformato una giornata qualunque in una tragedia a Temù, piccola località immersa nella Val Camonica, in provincia di Brescia. Dimitri Milesi, un uomo di 61 anni, stava aiutando degli amici a traslocare un frigorifero in una casa vacanze situata nel cuore della cittadina, quando una caduta fatale ha posto fine alla sua vita. Il drammatico evento si è verificato poco dopo le 17:00. Durante lo spostamento dell’elettrodomestico, Milesi ha perso l’equilibrio, inciampando e precipitando in avanti, con la testa che ha violentemente colpito un muretto in granito.

Un soccorso vano

Immediatamente, gli amici presenti hanno allertato il 112, provocando la rapida mobilitazione dei soccorsi, inclusa un’ambulanza e un elicottero partito da Trento, gestiti dalla centrale operativa di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). Nonostante gli sforzi dei sanitari, giunti tempestivamente sul posto, Dimitri Milesi era già oltre ogni possibile aiuto. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili, e i medici hanno dovuto constatare il decesso. Le indagini, condotte dai carabinieri di Breno, hanno rapidamente chiarito la natura accidentale dell’accaduto, portando la magistratura a rilasciare il nulla osta per la sepoltura senza ulteriori accertamenti legali.

Ricordo di un amante della montagna

La comunità di Temù e della Val Camonica ricorda Dimitri Milesi non solo per la tragica circostanza della sua scomparsa, ma anche per il suo spirito vivace e la sua passione per la montagna. Residente a Val Brembilla, in provincia di Bergamo, Milesi era un volto noto e amato nella regione, frequentata assiduamente per anni grazie al suo amore per gli ambienti montani e per lo sci.