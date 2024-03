Eleonora Giorgi martedì si opererà per togliere il tumore: “Ho paura, non mi lasciate sola”

0 Condivisioni acebook Twitter

Con sincerità, l’attrice esprime la sua paura e chiede il sostegno di tutti durante questo momento difficile.

“Ho un po’ di paura“, confessa Eleonora Giorgi mentre si prepara per un’operazione cruciale martedì, nel suo percorso di battaglia contro un tumore al pancreas.

La battaglia e l’operazione in arrivo

“Dopo aver affrontato mesi di chemioterapia, affronterò l’operazione con coraggio e speranza”, afferma la Giorgi. “Il mio corpo ha reagito bene e quel maledetto tumore si è un po’ necrotizzato ed è meno reattivo. E’ un po’ intontito e alle corde, ci dobbiamo sbrigare e toglierlo”, aggiunge, descrivendo il percorso delle cure come positivo.

L’importanza del sostegno familiare

“Massimo vuole essere con me in clinica durante l’intervento e questo è stato un piccolo miracolo”, rivela Eleonora Giorgi, evidenziando il gesto toccante del suo ex marito. Accanto a Ciavarro, anche il figlio Paolo e il primogenito Andrea Rizzoli dimostrano un’unione familiare preziosa in un momento così delicato.

Eleonora Giorgi conclude il suo messaggio con un appello per il sostegno e la vicinanza di tutti, mentre affronta questa sfida con coraggio e speranza.