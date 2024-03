“Infermieri fuori servizio e fidanzati salvano un giovane in arresto cardiaco sulla metropolitana di Milano

0 Condivisioni acebook Twitter

Un atto di coraggio sotto terra: Infermieri salvano una vita nella metropolitana di Milano

Prontezza e professionalità in azione

In una serata come tante nella frenetica Milano, due giovani infermieri, Simone Oliva di Castellamare di Stabia e Francesca Taddio di Orsomarso, hanno trasformato un tragico evento in una testimonianza di speranza e professionalità. Mentre erano sulla Linea M2 della metropolitana milanese, al ritorno dai loro turni di lavoro, si sono trovati di fronte a una scena che avrebbe messo alla prova il loro giuramento professionale. Un ragazzo, improvvisamente colto da arresto cardiaco, è crollato a terra nel vagone, dando inizio a momenti di tensione e paura.

Un salvataggio tempestivo

Con la calma e la determinazione che caratterizzano i professionisti del soccorso, Oliva e Taddio non hanno esitato un istante. La coppia, unita non solo affettivamente ma anche dalla comune professione, ha immediatamente valutato la gravità della situazione. “Abbiamo valutato segni e sintomi evidenti,” hanno raccontato, e senza perdere tempo, hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco al giovane. Grazie alla loro azione decisa e competente, in pochi minuti sono stati testimoni di un vero miracolo: il ragazzo ha ripreso conoscenza, mostrando segni di un recupero inaspettato.

Un esito positivo contro ogni aspettativa

Il successo dell’intervento è stato totale: non solo il ragazzo ha ricominciato a respirare autonomamente, ma il suo polso, inizialmente flebile, si è rafforzato, segno di una ripresa cardiaca efficace e promettente. La situazione è stata gestita con la massima serietà fino all’arrivo dei soccorsi, che hanno preso in carico il giovane per le cure successive. Sorprendentemente, non c’è stato bisogno di utilizzare il defibrillatore, un dettaglio che sottolinea l’efficacia dell’intervento manuale eseguito dalla coppia di infermieri. La loro azione non solo ha salvato una vita ma ha anche rafforzato la fiducia nelle capacità di quei professionisti della salute che ogni giorno affrontano sfide imprevedibili con coraggio e dedizione.