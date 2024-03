Guida per 70 anni senza patente, poi la sorpredente confessione, “Non pensavo servisse”

1 Condivisioni acebook Twitter

Dopo decenni al volante, un 83enne di Nuoro confessa di non aver mai avuto la patente.

Una vita in moto senza patente

In Sardegna, un caso sorprendente è venuto alla luce quando un 83enne, residente nella provincia di Nuoro, è stato fermato dalla Polizia Stradale di Bitti. L’uomo, guidando il suo motorino, ha ammesso senza remore di non aver mai conseguito la patente di guida. Ha spiegato agli agenti di aver sempre creduto che per guidare veicoli di piccola cilindrata non fosse necessario essere in possesso di tale documento. Questa convinzione lo ha accompagnato per tutta la vita, sin da quando, circa settant’anni fa, iniziò a guidare, senza mai essere stato fermato o controllato fino a quel momento.

Sicurezza stradale e norme del Codice

La storia dell’83enne mette in luce non solo una curiosa vicenda personale ma solleva anche questioni legate alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme vigenti. “La raccomandazione della Polizia Stradale – si legge in una nota della Questura – a tutti gli utenti della strada è quella del rispetto delle norme del Codice della Strada e di mettersi alla guida solo quando si è in possesso della patente di guida per evitare di incorrere in sanzioni.” Questo episodio serve da promemoria sull’importanza di aderire alle regole del traffico, per la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.

Riflessioni su un fenomeno non isolato

Questo caso non è un’eccezione isolata nel panorama italiano. Ricorda l’episodio di una donna di 68 anni di Asti, fermata lo scorso maggio a Chieri, provincia di Torino, che aveva guidato senza patente per 50 anni. Queste storie evidenziano come, in rarissimi casi, alcune persone riescano a eludere il sistema per decenni.