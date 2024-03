Elettra Lamborghini, la sua ultima trovata per stupire, sfoggia un lussuoso anello di diamanti al piede

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo aver ridotto le sue apparizioni televisive, Elettra Lamborghini, celebre per la sua vita da social e per il suo legame con il marito Afrojack, ha recentemente sorpreso i suoi follower sui social mostrando un nuovo e sorprendente accessorio: un lussuoso anello di diamanti da indossare al piede.

Una vita tra musica e amore

Elettra Lamborghini ha preferito dedicarsi alla vita matrimoniale con Afrojack, rinunciando in gran parte al mondo dello spettacolo per seguirlo nei suoi viaggi per gli spettacoli musicali in giro per il mondo. Pur essendo meno presente in televisione, la sua attività sui social è rimasta intensa, documentando i suoi progetti e la sua vita matrimoniale con entusiasmo. Sebbene si concentri principalmente sulla musica e sui progetti professionali del marito, Lamborghini non esita a mostrare la sua vita lussuosa e piena di amore.

Un accessorio esclusivo

Durante il recente Ultra Music Festival a Miami, Elettra ha fatto una comparsa notevole accompagnando il marito Afrojack durante il suo show. Mentre Afrojack si esibiva sul palco principale, Elettra ha trascorso la giornata con la famiglia del marito, immortalando momenti di gioia e spensieratezza sui social. Indossava un elegante abito blu navy che esaltava le sue forme, completato dalle comode ciabattine Oran di Hermès. Ma l’elemento che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato l’anello di diamanti indossato al piede.

L’anello, in oro bianco e tempestato di diamanti, è stato indossato con grazia al secondo dito del piede, conferendo un tocco di eleganza anche ai momenti più informali della giornata. Elettra ha rivelato l’accessorio dopo essere tornata a casa, suscitando curiosità e interesse tra i suoi seguaci sui social. Sebbene l’origine e il significato esatto del gioiello siano ancora avvolti nel mistero, è evidente che per Elettra rappresenta un simbolo prezioso della sua vita di lusso e amore al fianco di Afrojack.