Ponte crolla a Baltimora: una nave cargo provoca gravissimo incidente con decine di persone coinvolte

Decine di persone si sono trovate improvvisamente in pericolo nelle acque di Baltimora, Maryland, negli Stati Uniti, quando una nave portacontainer ha causato il crollo del Francis Scott Key Bridge.

La situazione è diventata drammatica con il ponte lungo 1,6 miglia (circa 2,5 chilometri) che è collassato, coinvolgendo numerosi veicoli e sollevando il timore di vittime.

L’incidente è avvenuto durante le ore notturne, con la nave che ha urtato violentemente il ponte, provocandone il cedimento e facendo precipitare veicoli nel fiume Patapsco sottostante. Video condivisi su piattaforme social hanno documentato il momento dell’impatto, suscitando preoccupazione e paura tra gli spettatori.

Squadre di soccorso sono state tempestivamente inviate sul luogo dell’incidente per affrontare la situazione critica.

Al momento della prima risposta, non sono stati forniti bilanci ufficiali sul numero di vittime o feriti da parte delle autorità locali.

Matthew West, sottufficiale di prima classe della Guardia Costiera di Baltimora, ha confermato che la nave coinvolta nell’incidente era la Dali, che batte bandiera di Singapore. Si stava apparendo che la nave si dirigesse verso Colombo, nello Sri Lanka, quando ha scontrato violentemente il ponte.

Le autorità locali, inclusa l’Autorità dei trasporti del Maryland, hanno reagito prontamente all’incidente.

Le corsie del ponte sono state chiuse in entrambe le direzioni per evitare ulteriori incidenti e il traffico è stato deviato per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Nonostante gli sforzi di risposta immediata e le indagini in corso, molte domande rimangono senza risposta riguardo alle cause e alle circostanze precise dell’incidente. La comunità locale è in attesa di aggiornamenti e ulteriori informazioni sulle conseguenze di questo tragico evento.

So in corso indagini approfondite per comprendere appieno le cause e prevenire incidenti simili in futuro.