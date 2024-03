Marco ha un malore improvviso, trovato senza vita in casa dalla madre, aveva 32 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Valentano in lutto per la scomparsa prematura di Marco Tortora, trovato senza vita nella sua abitazione.

Tragedia inaspettata a Valentano

Una comunità sconvolta quella di Valentano (Viterbo), dove domenica pomeriggio, intorno alle 19, è stato trovato morto in casa Marco Tortora, 32 anni, figura ben conosciuta nella piccola cittadina affacciata sul lago di Bolsena. La tragica scoperta è stata fatta dalla madre del giovane, la quale, preoccupata per la mancanza di notizie, ha deciso di entrare nell’appartamento del figlio, trovandolo cadavere. Nonostante il forte shock, è stata lei a chiamare i soccorsi, un gesto di estrema forza in un momento di indescrivibile dolore.

Indagini in corso sulla causa della morte

Immediato l’intervento dei carabinieri della stazione di Valentano e dei sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Marco. L’uomo, che viveva da solo e non era mai stato sposato, lavorava come metalmeccanico nel settore degli impianti fotovoltaici, ultimamente per una ditta di Latina, spostandosi spesso per lavoro. La natura della sua morte è al momento un mistero, tanto che è stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Gli investigatori, dopo un primo esame esterno del corpo, non hanno trovato segni evidenti di violenza, lasciando aperte diverse ipotesi.

Cordoglio e commozione nella comunità

Valentano piange la perdita di Marco Tortora, un lutto che ha unito la comunità in un dolore profondo e condiviso. “Non ci sono parole per spiegare questa tragedia,” ha scritto un’amica di famiglia, riflettendo il sentimento di incredulità e sofferenza che ha colpito amici e conoscenti. In poche ore, i social network dei familiari di Marco sono stati inondati da messaggi di cordoglio e di vicinanza, testimonianza del legame forte che il giovane aveva con la sua città e di quanto la sua improvvisa scomparsa abbia lasciato un vuoto difficile da colmare. La comunità attende ora i risultati dell’autopsia, sperando di trovare risposte in grado di dare un senso a una tragedia tanto improvvisa quanto dolorosa.