Greta Rossetti, il fratello Josh esplode di rabbia, calci e pugni contro l’auto di Massimiliano Varrese, il video diventa virale

0 Condivisioni acebook Twitter

Una scena tumultuosa ha scosso gli spettatori dopo la finale del Grande Fratello, quando Josh Carter Rossetti è stato visto in preda alla furia nei confronti di Massimiliano Varrese

I video circolanti sui social mostrano il fratello di Greta Rossetti prendere a calci una porta e sferrare pugni contro l’auto dell’attore, presumibilmente in risposta a un commento di Varrese sulla sua ex, Monia La Ferrera, ora compagna di Rossetti.

La furia di Rossetti e il confronto con Varrese: dettagli dell’incidente

Dopo la conclusione del Grande Fratello, i rapporti si sono acutizzati tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese. Testimoni oculari hanno catturato momenti di tensione, mostrando Rossetti visibilmente arrabbiato mentre colpiva una porta e un muro, prima di dirigersi furioso verso l’auto di Varrese. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, tra cui la vincitrice del reality Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

Stefano Miele, ex concorrente del Grande Fratello, ha tentato di chiarire l’incidente durante una diretta su Instagram. Secondo quanto riportato, il motivo dell’ira di Rossetti sarebbe stato il commento di Varrese sulla relazione di quest’ultimo con Monia La Ferrera, ex compagna dell’attore. Varrese, appreso di questa relazione durante la finale, avrebbe applaudito ironicamente La Ferrera, scatenando la reazione violenta di Rossetti. Miele ha sottolineato che non vi è giustificazione per comportamenti aggressivi.

La situazione ha evidenziato tensioni preesistenti anche se i dettagli precisi dell’incidente emergono gradualmente