Perla Vatiero trionfa nel GF 17, ma Beatrice Luzzi resta la vera star

La diciassettesima edizione del Grande Fratello si conclude con la vittoria di Perla Vatiero al televoto, che si aggiudica il titolo con il 55% dei voti.

Tuttavia, la sua vittoria non è priva di sorprese, poiché Beatrice Luzzi, con il 45% dei voti, si posiziona come una delle concorrenti preferite dal pubblico, nonostante non abbia ottenuto la vittoria.

La sfida finale e le emozioni degli ex concorrenti

La serata finale è stata caratterizzata da esibizioni emozionanti degli ex concorrenti, con momenti carichi di nostalgia e affetto. Letizia Petris ha raggiunto la posizione di sesta finalista, mentre il televoto ha visto l’eliminazione di Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Momenti toccanti hanno segnato l’incontro di Massimiliano Varrese con la sua ex compagna Valentina e la figlia Mia, così come il ringraziamento ad Alex Schwazer per aver condiviso il suo percorso con il pubblico.

La incoronazione di Perla Vatiero e le ultime emozioni della casa

La serata finale ha regalato emozioni anche agli altri concorrenti. Beatrice Luzzi ha ricevuto una sorpresa commovente, mentre Rosy Chin ha avuto l’opportunità di riabbracciare i suoi cari. Gli ultimi televoti hanno portato all’eliminazione di Massimiliano Varrese e Letizia Petris, suscitando polemiche tra gli ex concorrenti. Il penultimo televoto ha visto sfidarsi Beatrice, Perla, Simona e Rosy, con le prime due che si sono qualificate per la sfida finale. Il momento clou della serata è stato il momento commovente in cui Beatrice e Perla hanno condiviso il percorso verso la finale, ricordando i momenti vissuti nella Casa del Grande Fratello. Dopo ringraziamenti e emozioni, il pubblico ha scelto di incoronare Perla Vatiero come vincitrice indiscussa del GF 17.