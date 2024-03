Continuano le disperate ricerche di Edoardo, adolescente di 17 anni scomparso nel nulla da quattro giorni

0 Condivisioni acebook Twitter

Disperata ricerca per Edoardo Galli, 17enne di Colico scomparso da quattro giorni.

Appello commovente dei genitori

La scomparsa di Edoardo Galli, 17 anni, originario di Colico (Lecco), sta lasciando famiglia e comunità in uno stato di profonda preoccupazione. Il giovane è sparito nel nulla da giovedì scorso, dopo essere uscito di casa per andare a scuola a Morbegno (Sondrio) e non essere mai entrato in classe. Si ritiene abbia preso un treno dalla stazione di Morbegno in direzione Lecco-Monza-Milano, e da quel momento non si hanno più sue notizie, con il suo cellulare che risulta spento. I genitori hanno rivolto un toccante appello tramite il programma ‘Chi l’ha visto’, esprimendo il loro desiderio di riabbracciare il figlio: “Ti stiamo aspettando a braccia aperte, torna, siamo tutti preoccupati… Ovunque tu sia torna subito, siamo tutti agitati.”

Caratteristiche e segni particolari

Al momento della sua scomparsa, Edoardo era vestito con un giubbino di jeans blu scuro, un pile beige, una camicia marrone a quadretti, e scarpe Adidas bianche con strisce blu. È alto 1,80 mt, ha capelli castano chiaro, occhi grigio verdi, e porta occhiali fotocromatici. Un dettaglio che potrebbe aiutare nel riconoscimento è una lieve cicatrice sopra l’occhio destro.

Le ricerche e le ipotesi sulla sua scomparsa

La scomparsa di Edoardo ha attivato non solo la famiglia ma anche le autorità locali e l’associazione Penelope Lombardia, che ha diffuso foto e dettagli del ragazzo. La prefettura di Lecco e i carabinieri sono allertati e impegnati nelle ricerche. Tra le ipotesi considerate, vi è quella che Edoardo potrebbe essersi avventurato da solo in montagna, attratto da recenti ricerche su internet riguardanti la sopravvivenza in ambienti ostili, nonostante la sua mancanza di esperienza alpina. È emerso anche che potrebbe essersi diretto verso il conflitto russo-ucraino, data la nazionalità russa della madre e la possibilità che abbia il doppio passaporto.