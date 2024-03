Arianna David, ex Miss Italia, confessa: “Peso 46 chili con una taglia 34 da bambina, lotto contro l’anoressia nervosa’”

0 Condivisioni acebook Twitter



Arianna David e il lungo viaggio nella lotta contro l’anoressia nervosa

La confessione a cuore aperto

Arianna David, ex modella e vincitrice del concorso di bellezza Miss Italia nel 1993, ha recentemente condiviso la sua battaglia contro l’anoressia nervosa, un disturbo che la perseguita da quando aveva quasi 21 anni. Ospite del noto giornalista Bruno Vespa, Arianna ha parlato apertamente del suo rapporto conflittuale con il cibo e il proprio corpo, rivelando di aver raggiunto un peso di soli 39 chili in passato, per poi stabilizzarsi attualmente su un peso di 47 chili, corrispondente a una taglia 34 da bambina. La sua confessione ha messo in luce non solo la lotta personale contro il disturbo ma anche le difficoltà incontrate nel cercare un trattamento adeguato a causa degli elevati costi delle cure.

Oltre l’aspetto fisico: il peso delle aspettative sociali

Nel corso dell’intervista, Arianna David ha sottolineato come la sua anoressia non derivasse tanto dalla paura di ingrassare, quanto piuttosto dal desiderio di conformarsi a un ideale di bellezza imposto dalla società, che celebra figure estremamente magre soprattutto nel mondo della moda. Queste pressioni sociali, secondo l’ex modella, colpiscono particolarmente le persone più sensibili, innescando disturbi alimentari difficili da superare. Arianna ha evidenziato la complessità del disturbo alimentare, sottolineando come qualsiasi evento di vita, positivo o negativo che sia, possa tradursi in un’ulteriore sfida nel proprio rapporto con il cibo.