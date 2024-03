Chiara Ferragni a Dubai: l’anello pantera di Cartier al posto della fede ha un valore esagerato

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Ferragni si trova a Dubai con i suoi figli e ha mostrato un nuovo anello al posto della fede nelle foto della vacanza, sollevando interrogativi sulla sua situazione sentimentale e sulle scelte di gioielli.

La scelta di Chiara Ferragni in vacanza

La Ferragni ha iniziato la sua vacanza a Dubai con i figli Leone e Vittoria, ritornando in un hotel già visitato in precedenza con il marito Fedez. Nonostante la separazione con il cantante, la Ferragni cerca di rilassarsi e godersi la pausa estiva. Tuttavia, i dettagli del suo look non sono sfuggiti all’attenzione dei fan, in particolare la mancanza della fede nuziale.

L’anello pantera di Cartier al dito sinistro

Al posto della fede, Chiara Ferragni ha indossato l’anello Panthère de Cartier, un’iconica creazione della famosa gioielleria di lusso. Questo anello, realizzato in oro bianco 750/1000 con decorazioni in onice, 4 smeraldi e 298 diamanti taglio brillante per un totale di 1,82 carati, ha un valore significativo. Sul sito ufficiale di Cartier, il prezzo è indicato a 83.500 euro, ma può variare in base alle specifiche delle pietre.

Una scelta di gioiello significativa

Non è la prima volta che Chiara Ferragni sfoggia questo gioiello, ma questa volta ha attirato l’attenzione indossandolo alla mano sinistra al posto della fede. Questo dettaglio ha suscitato curiosità e speculazioni sulla sua vita sentimentale e sulle sue scelte personali. Sebbene la Ferragni abbia già mostrato di apprezzare questo anello in passato, la sua posizione insolita ha fatto nascere domande su possibili significati o cambiamenti nella sua vita.