Fiorello torna sul fuori onda che ha coinvolto la figlia facendo una battuta su Massimo Giletti che riscuote una valanga di like

Fiorello torna a commentare la sua esclusione da un programma Rai in favore di Massimo Giletti, definendola uno “sgarbo”.

Durante la puntata di VivaRai2!, Fiorello ha scherzato sul tema del nepotismo politico, citando la candidatura del nipote di Crosetto alle elezioni europee e confrontandola con la sua esperienza di cantare con sua figlia. Ironizza sul fatto che, mentre la sua esibizione con la figlia ha suscitato interesse da parte della Rai, è stato invece scelto Giletti per un programma: “Dopo che mia figlia ha cantato con me, subito hanno chiamato dalla Rai e volevano darle un programma, ma mi hanno fatto uno sgarbo: Giletti o la figlia di Fiorello, e hanno scelto Giletti. Faranno ‘Non è Non è l’Arena’”.

Critiche ironiche e battute sul futuro professionale

Fiorello ha continuato scherzando sulla possibilità di un suo passaggio da Rai a Discovery, rispondendo sarcasticamente a una notizia che lo indicava come possibile conduttore per il nuovo network. Ironizza sull’idea che possa essere persuaso dai “dollari” a lasciare la sua posizione attuale a VivaRai2!, definendola sarcasticamente una “comoda collocazione”. Queste le sue parole: “Amadeus ovviamente. Fiorello, riusciranno i tanti dollari – sì, mi darebbero i dollari – a convincere lo showman siculo da sempre riluttante a misurarsi in prima serata a mollare la comoda collocazione di VivaRai2!? A BubinoBlog! Questa tu la chiami una comoda collocazione? Alle 7 del mattino, per strada, al freddo e al gelo? Meno male che è comodo”

La satira di Fiorello sulle dinamiche televisive e politiche

Attraverso le sue battute, Fiorello mette in risalto le dinamiche spesso ironiche e contraddittorie del mondo televisivo e politico italiano. Utilizza il sarcasmo per evidenziare presunti favoritismi e scelte discutibili, mentre allo stesso tempo gioca con l’idea di possibili opportunità professionali. La sua satira rimane un elemento distintivo del suo stile comunicativo.